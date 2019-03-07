video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة ملف إدارة البحيرات وتنميتها

الخميس، 07 مارس 2019 09:56 ص
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة ملف إدارة البحيرات وتنميتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات ملف إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية لتنميتها، والاستفادة القصوى منها، وكذا أعمال تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة، وذلك فى اجتماع حضره وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظو بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، ورئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، إلى جانب مُمثلى عددٍ من الجهات المعنية.

فى بداية الاجتماع قال رئيس الوزراء: سبق أن عقدنا اجتماعاً بشأن إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، كما وجه الرئيس بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك جهداً كبيراً يُبذل حالياً فى بحيرة المنزلة، ونعمل على أن يتم تنفيذ ذلك فى كل بحيراتنا، ما يسهم فى الاستفادة القصوى منها.

من جانبه أكد اللواء حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية أن المشـروع القومى لتنمية وحماية البحيرات يستهدف المحافظة على البحيرات وتنمية الثروة السمكية بها، فضلاً عن زيادة إنتاجيتها كونها المصدر الرئيسى البديل عن اللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب تطوير أساليب ومعدات وأدوات الصيد والاهتمام بالأحوال الاجتماعية والمعيشية للصيادين.

وأوضح اللواء حمدى بدين أن المشروع القومى لحماية البحيرات يهدف أيضاً إلى التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية والوزارات والأجهزة المعنية لاتخاذ القرار المناسب لتنمية وتطوير البحيرات وتعظيم الاستفادة منها لزيادة إنتاجها، إلى جانب الاستخدام الأمثل للإمكانيات والخبرات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية لصالح تنمية وتطوير البحيرات وتحقيق التعاون فيما بينها لرفع كفاءتها.

وقال إن فكرة المشروع القومى تعتمد على حصر العوامل المؤثرة سلبياً على الإنتاج السمكى بالبحيرات والصيادين ووضع خطة زمنية محددة بتوقيتات لتطوير وحماية البحيرات من خلال قيادة موحدة تضم عناصر متخصصة من أجهزة الدولة المعنية ذات الصلة، لتعظيم وتحقيق أقصى إنتاجية من الأسماك وأفضل عائد اقتصادى واجتماعى للصيادين.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توافقاً على أن يُؤسس كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات المصرية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، موضحا أن هناك مهام عديدة ستكون موكلة لهذا الكيان، الذي سيكون له كامل الصلاحيات، وسيكون مسئولاً مسئولية كاملة أيضاً عن تنفيذ الأهداف المرجوّة.  

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف مجموعة عمل مصغـّرة، بإعداد قرار بالمهام الموكلة للجهة التى ستتولى إدارة وتنمية البحيرات.

من جانبه نوّه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إلى الجهود التى تبذلها المحافظة لتطوير بحيرة المنزلة واستعادة كفاءتها، كما سرد حالات التعديات على البحيرة والإجراءات التى تتخذها المحافظة لإزالتها، موضحاً فى هذا الصدد أن هناك 2113 حالة تعدٍ على البحيرة، وأن الإدارات المعنية بالمحافظة قامت بالفعل بإزالة 338 حالة منها، كما تقوم حالياً بإزالة 1775 حالة. 

جدير بالذكر أن بُحيرة المنزلة تُعد من أكبر بحيرات مصر الشمالية، ويبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 50 ألف طن سنوياً.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تعلن أسعار توريد إردب القمح.. 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيها لدرجة 23 و655 لدرجة 22.5.. ورئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون ثلاثى لتوزيع منتجات "الخدمة الوطنية" بمنافذ "التموين" بالمحافظات

الحكومة تعلن الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار فى 8 أشهر بتكلفة مليار و93 مليون جنيه.. ووزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية ساهمت فى ما يقرب من 30 ألف تدخل جراحى بمختلف التخصصات.. صور

تنمية البحيرات

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة