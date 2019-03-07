خلال ساعات.. سماع الشهود وكبير الأطباء الشرعيين فى محاكمة 11 متهما بقتل شاب

كتب تامر البطريقى

تستمع محكمة جنايات بولاق الدكرور، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، لشهود الإثبات، وتناقش كبير الأطباء الشرعيين فى محاكمة 11 متهمًا بقتل وسحل "الشاب زين العابدين" فى بولاق الدكرور.

وأمرت المحكمة فى الجلسة السابقة - بعضوية المستشارين جمال رزق وهشام بشر وحسن قنديل وسكرتارية أحمد رجب - بإيداع المتهميّن الرابع والخامس فى مستشفى الأمراض العقلية، لبيان ما إذا كانا مسئولين عن تصرفاتهما وقت ارتكاب الواقعة من عدمه.

وتضمن أمر إحالة 11 متهما، بينهم 7 محبوسين لمحكمة الجنايات بأنهم شاركوا فى قتل وسحل الشاب "زين العابدين" فى شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وأسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجنى عليه أصاب طفلة تُدعى "دينا" منذ 4 سنوات بطلق نارى فى العين، ما تسبّب فى إصابتها بالعمى، وتُوفيت عقب الإصابة بعام واحد، بعدما تعرّضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها مروحة فى الشقة.

وأضافت التحريات: منذ وفاة الطفلة، ظل والدها يبحث عن المتسبّب فى إصابتها للانتقام منه، لكن "زين" لم يكن فى منزله، حيث كان يقضى عقوبة الحبس 4 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدّرة، وعقب خروجه من الحبس، ظل هاربا عدة أشهر، بعد معرفة أن أسرة الطفلة تترصد له، وكان يتردّد على مقهى لأحد أصدقائه فى شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمون من الفتك به، وقتلوه وسحلوه أمام المارة أثناء صلاة الفجر.‎