video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. سماع الشهود وكبير الأطباء الشرعيين فى محاكمة 11 متهما بقتل شاب

الخميس، 07 مارس 2019 05:00 ص
خلال ساعات.. سماع الشهود وكبير الأطباء الشرعيين فى محاكمة 11 متهما بقتل شاب محكمة عابدين - أرشيفية
كتب تامر البطريقى
إضافة تعليق

تستمع محكمة جنايات بولاق الدكرور، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، لشهود الإثبات، وتناقش كبير الأطباء الشرعيين فى محاكمة 11 متهمًا بقتل وسحل "الشاب زين العابدين" فى بولاق الدكرور.

وأمرت المحكمة فى الجلسة السابقة - بعضوية المستشارين جمال رزق وهشام بشر وحسن قنديل وسكرتارية أحمد رجب - بإيداع المتهميّن الرابع والخامس فى مستشفى الأمراض العقلية، لبيان ما إذا كانا مسئولين عن تصرفاتهما وقت ارتكاب الواقعة من عدمه.

وتضمن أمر إحالة 11 متهما، بينهم 7 محبوسين لمحكمة الجنايات بأنهم شاركوا فى قتل وسحل الشاب "زين العابدين" فى شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وأسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجنى عليه أصاب طفلة تُدعى "دينا" منذ 4 سنوات بطلق نارى فى العين، ما تسبّب فى إصابتها بالعمى، وتُوفيت عقب الإصابة بعام واحد، بعدما تعرّضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها مروحة فى الشقة.

وأضافت التحريات: منذ وفاة الطفلة، ظل والدها يبحث عن المتسبّب فى إصابتها للانتقام منه، لكن "زين" لم يكن فى منزله، حيث كان يقضى عقوبة الحبس 4 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدّرة، وعقب خروجه من الحبس، ظل هاربا عدة أشهر، بعد معرفة أن أسرة الطفلة تترصد له، وكان يتردّد على مقهى لأحد أصدقائه فى شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمون من الفتك به، وقتلوه وسحلوه أمام المارة أثناء صلاة الفجر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الاستئناف" تتسلم قضية سحل شاب بولاق الدكرور.. ومصدر: الجناة تعمدوا قتله

قتل زين

قتل شاب

سحل شاب

جريمة قتل

بولاق الدكرور

محكمة عابدين




لا تفوتك
مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet

شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet

13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة