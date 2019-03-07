حبس عاملين من الصم والبكم قتلا زميلهما فى الإسماعيلية



استمعت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر ابوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى أقوال عاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم " عقب الاستعانة بمترجم للإشارات لترجمة أقوالهما فى واقعة قتلهما لزميلهما من الصم والبكم والاستيلاء منه على مبلغ 3 الاف جنيه وإلقاء جثته بدائرة مركز القنطرة غرب بعيدا عن محل إقامتهما لأبعاد الشبهة عنهما.

واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق بأنهما يعملان فى مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان وأنهما تعرفا على المجنى الذى حضر للعمل بالمصنع وانه من الوافدين من سيناء وأضافا بأنهما أقاما مع المجنى عليه بعلاقة صداقة قوية واصحبوا هم الثلاثة أكثر من الأشقاء لأنهم من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم " وانهماك لنوا يفهمون بعضهما دون بقية العاملين بالمصنع .

وأضافا بأنهما كانوا يخرجون مع بعضهما للتنزه والذهاب الى اى مكان وان يوم الحادث اتفقوا مع المجنى عليه للذهاب الى عرس بمدينة فايد للخروج من جو العمل والتنزه وحضور العرس .

وقالا انه تم إحضار دراجة نارية فى اليوم المتفق عليه للذهاب للعرس وان المتهمين اكتشفوا وجود مبلغ مالى بحوزة المجنى عليه وانهما يمران بضائقة مالية فقررا التخلص منه والاستيلاء على المبلغ المالى كما قررا ان يغيرا وجهتهم وبدلا من تنفيذ مخططهم على طريق فايد قررا التخلص من زميلهم بدائرة مركز القنطرة غرب واستقلا الثلاثة الدراجة النارية وبالقرب من الكيلو 14 بدائرة مركز القنطرة غرب قاما المتهمين بالتخلص من المجنى عليه والاستيلاء على مبلغ مالى 3 ألاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام نجحت فى كشف غموض العثور على جثة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يرتدى كامل ملابسه مقتولا بدائرة مركز القنطرة.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرةغرب يفيد العثور على جثة المجنى عليه"أحمد محمد صاوى" ٢٠ عاما عامل بمصنع ملابس جاهزة بمدينة العاشر من رمضان ومن ضمن أهالى سيناء الوافدين للإسماعيلية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة به عدة إصابات فى الرقبة والرأس أدت لوفاته وتم التحفظ على الجثة بمستشفى القنطرة غرب المركزى.

على الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة.

وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة زميلان له فى المصنع من "الصم والبكم"

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين "محمد.ف.أ "٢٧ عام مقيم حى العبور دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"محمد.ع.م" ٢٢ عام مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وأعترف المتهمين أمام فريق البحث عقب الاستعانة بمترجم إشارات للصم والبكم أنهما اصطحبا المجنى عليه على دراجة نارية بغرض الذهاب لفرح بمدينة فايد وتوجها به ناحية منطقة البلاح بكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب واعتدى أحدهما عليه بآلة حادة "مقص" فى رقبته، بينما ضربه الآخر بحجر طوب على رأسه مما أدى إلى مقتله وقاما بسرقة مبلغ مالى "٣٠٠٠ جنيه" وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وبارشاد المتهمين تم ضبط المبلغ المالى 3 الاف جنيه وهاتف المجنى عليه والمقص المستخدم فى الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4ايام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح.