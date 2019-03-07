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حبس سيدة بتهمة النصب علي المواطنين عن طريق "فيس بوك"

الخميس، 07 مارس 2019 04:44 م
حبس سيدة بتهمة النصب علي المواطنين عن طريق "فيس بوك" حبس -ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود بلاغ من نرمين.أ.أ، 32 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات "محدد" بموقع فيس بوك لقيامه بالنصب عليها من خلال عرضه صور لقطع ملابس سيدات للبيع وعند تواصل الشاكية معه لشراء بعض من القطع المعروضة طلب منها مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، وعلى أثر ذلك قامت الشاكية بتحويل المبلغ المالى ولم يقم بتسليمها قطع الملابس المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث وأسفر عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة ياسمين.ش.ب، 36 سنة، مقيمة بمحافظة المنوفية، سبق ضبطها والحكم عليها فى 23 قضية "تبديد، شيك".

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار اليها ومحادثات بينها وآخرين بذات المضمون، كما تبين وجود مجموعة من الصور تحتوى على قطع ملابس سيدات تقوم المتهمة بعرضها للبيع عبر "الإنترنت" لإقناعهم بطبيعة عملها، وكذا صور لتحويلات مالية لأشخاص آخرين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ووقائع أخرى مماثلة، وأضافت بقيامها بإنشاء صفحة تقوم فيها بإيهام المواطنين عبر شبكة "الإنترنت" بالتجارة فى بيع وشراء ملابس السيدات بغرض النصب والاحتيال عليهم للاستفادة منهم ماديًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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