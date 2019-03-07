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جهاز تنمية المشروعات: جائزة البرنامج الإنمائى شهادة دولية

الخميس، 07 مارس 2019 05:30 م
جهاز تنمية المشروعات: جائزة البرنامج الإنمائى شهادة دولية نيفين جامع
منة الله حمدى
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انطلقت ظهر اليوم الخميس، بالقاهرة فعاليات مؤتمر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الإعلان عن حصول الجهاز على جائزة ختم المساواة من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وتوضيح إنجازات الجهاز فى دعم وتمكين المرأة المصرية واستراتيجيته فى المرحلة القادمة لتقديم المزيد من أوجه الدعم الاقتصادى و المجتمعى.

شارك فى المؤتمر نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ورندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى.

من ناحيتها، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حصول الجهاز على هذا "الخاتم"، يُمثل شهادةً دولية على نجاح جهود الجهاز خاصة بعدما تحقق له استقلاله بتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع رؤية شاملة جديدة له.

وأضافت خلال المؤتمر أن الجهاز حصل كأول جهة فى مصر، على "خاتم" المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى عملها، مشيرة إلى أن هذا التقييم يساهم فى وضع خطة عمل لقياس تلك المعايير فى عدد من الجهات (من القطاعين العام والخاص) داخل مصر فى الفترة الحالية من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة، لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى ذلك ساعد هذا التقييم فى مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى رؤية مصر 2030.

وأوضحت نيفين جامع أن التقييم أقيم بناءً على 6 معايير هي: الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. واعتمد التقييم على ثلاثة محاور بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة فى الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأى للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين فى المجتمع المدنى الوطنى.

 

 

 


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جهاز تنمية المشروعات

جائزة البرنامج الإنمائى

مؤتمر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نيفين جامع




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