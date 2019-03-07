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جامعة حلوان تبدأ تنفذ أنشطة متنوعة للتوعية بالملكية الفكرية

الخميس، 07 مارس 2019 01:47 م
جامعة حلوان تبدأ تنفذ أنشطة متنوعة للتوعية بالملكية الفكرية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة القاهرة، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، بدء تنفيذ سياسة الجامعة للتوعية بمجال الملكية الفكرية، موضحا أن الجامعة خصصت اليوم للملكيبة الفكرية، وأن تركيز الجامعة على الطلاب الذين يمثلون مستقبل وثورة مصر التى سوف تستغلها للتنمية المستدامة.
 
وأضاف الرفاعى، أن هذا اليوم يهدف إلى تنفيذ مبادرة الجامعة وكلياتها بأهمية التنمية الفكرية والدور الذى لعتبه لتقدم الدول بما يساعد على تفادى مشاكل التعدى على هذه الملكية الفكرية مثل تلك الخاصة بالأبحاث العلمية أو تصوير ممتلكات الأساتذة بدون علمهم.
 
وأكد الدكتور ياسر جاد الله، عميد معهد الملكية الفكرة بجامعة حلوان، أن الجامعة تركز بشكل كبير على الملكية الفكرية وتهتم بسياستها داخل الجامعة، مؤكدا وجود توعية فى مجالاتها المختلفة واليوم أول يوم توعوى ومن المفترض أن تتضمن هذه الحملة مجموعة من ورش العمل التدريبية فى الكليات المختلفة
 
 

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