تنفيذ 257 مشروعا بتكلفة إجمالية 24 مليار جنيه فى الشرقية خلال عام

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 257 مشروع في قطاعات " مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكباري والأنفاق – الإسكان – الصحة – التموين " بتكلفة إجمالية 24 مليار جنيه .

مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً بتوفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة وتحقيق حياة أفضل لأبناء المحافظة

جاء ذلك خلال لقائه الدوري بأعضاء مجلس النواب بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه جاري الإنتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية لمحافظة الشرقية تحت عنوان عقول " مستنيره وأيدٍ ماهرة " لتتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 موضح بها إحتياجات المحافظة في قطاعات " مياه الشرب – الصرف الصحي – التعليم – الصحة – الإسكان – الطرق – الكهرباء " طبقاً لمنهج علمي وإحصائي يتناسب مع التعداد السكاني للمحافظة وإحتياجاتها الأساسية للإستفادة من المبالغ المتاحة في الخطط الإستثمارية القادمة .

و استعرض الإجتماع حجم المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع خدمي وتنموي والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات القومية لتدخل الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .