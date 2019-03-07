تفاصيل القضاء على 7 إرهابيين وإحباط مخطط للإخوان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان إحباط مخطط إرهابى للإخوان والقضاء على 7 عناصر إرهابية من "حسم"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل إحباط مخطط إرهابى للإخوان والقضاء على 7 عناصر إرهابية من "حسم".. الإرهابيون ارتدوا ملابس عمال كهرباء للتمويه.. وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ إحباط مخطط إرهابى للإخوان والقضاء على 7 عناصر إرهابية من "حسم".. الإرهابيون ارتدوا ملابس عمال كهرباء للتمويه.. وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن

ـ الإرهابى الهارب معتز مطر يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم أن القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية.. الدولة تواجه أكاذيب منابر الفتنة وإعلام الكراهية بالحقائق.. «الشرق» و«مكملين» و«وطن» منابر الفتنة.. والتنظيم الدولى ينفق أموالاً طائلة على برامج تليفزيونية لنشر الأكاذيب.. لجان إلكترونية ممولة على مواقع التواصل تطلق الشائعات حول صحة المصريين وتطوير التعليم ومراقبة المواطنين

ـ مراسيل بين السماء والأرض.. منشدون ومبتهلون جمعوا القلوب حول أصواتهم.. دولة الإنشاد فى مصر.. أول مصمم فساتين زفاف بالصعيد بدعم «المشروعات الصغيرة» فى أسيوط

ـ السيسى يوجه بتكثيف التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول وطرح أول مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر.. الرئيس يناقش محاور الاستراتيجية المستقبلية للقطاع.. و «الملا»: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

ـ الغندور فى ندوة «اليوم السابع»: الأهلى هيفضل ياخد الدورى والزمالك هيفضل ينافسه

ـ الحفيد يكشف التفاصيل.. أسرار العبقرى بديع خيرى مع ثورة 19 والريحانى ودرويش

ـ مصر الأولى عربياً فى «المساواة بين الجنسين ».. راندا أبو الحسن ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة: الختم يؤهل «المشروعات الصغيرة » عند التفاوض على منح وقروض للمرأة.. ونيفين جامع: 51 % من تمويلات الجهاز للإناث

ـ أسبوع برلمانى ساخن.. «النواب» يناقش 11 تشريعاً أبرزها مشروعات الجامعات التكنولوجية وممارسة الطب ومخالفات البناء وتنظيم اتحاد الصناعات وسوق الغاز

ـ تعثر أمام مانشستر يونايتد بحضور أمير قطر.. «نحس تميم » يهدم حلم باريس سان جيرمان فى عرش أوروبا