video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على نصائح وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالأنيميا × 5 معلومات

الخميس، 07 مارس 2019 01:30 ص
تعرف على نصائح وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالأنيميا × 5 معلومات الأنيميا
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

فى إطار توعية وزارة الصحة والسكان بأهمية التغذية السليمة للأطفال والكبار، حددت الوزارة مجموعة من النصائح التى يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأنيميا لمنع التعرض لمخاطر الإصابة بها.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول سلسلة النصائح الخاصة بتجنب الإصابة بالأنيميا من أجل صحة أفضل وتفاديًا للأمراض الناتجة عن سوء التغذية:

 

1- تناول أطعمة غنية بالحديد مثل الفول والعدس والجرجير والملوخية واللحوم والدواجن.

2- احرص على تناول الخضار وعصير الفواكه الغنية بفيتامين "ج" كالبرتقال واليوسفى والليمون والجوافة. 

3- تناول الطماطم والفلفل الأخضر مع الوجبات لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد. 

4- عدم شرب الشاى مع الوجبة وتأجيله إلى بعدها بساعتين.

5- تناول الأطعمة الطازجة وابتعد من الأغذية المحفوظة والمجمدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق المرحلة الثانية بمبادرة الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بالمدارس الابتدائية.. بدء فحص 4.5 مليون تلميذ فى 11 محافظة بـ9788 مدرسة.. والتأمين الصحى: تستغرق أسبوعين والخط الساخن 106 للرد على أولياء الأمور

فحص421 ألف تلميذ بـ728 مدرسة للكشف المبكر عن "السمنة والتقزم والأنيميا"

الصحة

الانيميا

نصائح

وزارة الصحة

فيتامين جـ

الاطعمة الصحية




لا تفوتك
دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

أحمد حجازى يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيف المقبل

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

أنقرة فى مأزق بسبب شراء أسلحة روسية.. ووزير خارجيتها يبتز حلفاء الناتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة