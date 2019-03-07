تعرف على نصائح وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالأنيميا × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

فى إطار توعية وزارة الصحة والسكان بأهمية التغذية السليمة للأطفال والكبار، حددت الوزارة مجموعة من النصائح التى يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأنيميا لمنع التعرض لمخاطر الإصابة بها.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول سلسلة النصائح الخاصة بتجنب الإصابة بالأنيميا من أجل صحة أفضل وتفاديًا للأمراض الناتجة عن سوء التغذية:

1- تناول أطعمة غنية بالحديد مثل الفول والعدس والجرجير والملوخية واللحوم والدواجن.

2- احرص على تناول الخضار وعصير الفواكه الغنية بفيتامين "ج" كالبرتقال واليوسفى والليمون والجوافة.

3- تناول الطماطم والفلفل الأخضر مع الوجبات لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد.

4- عدم شرب الشاى مع الوجبة وتأجيله إلى بعدها بساعتين.

5- تناول الأطعمة الطازجة وابتعد من الأغذية المحفوظة والمجمدة.