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ترامب: "سيخيب أملى" فى كيم إذا ثبت أن بيونجيانج تعيد بناء موقع صواريخ

الخميس، 07 مارس 2019 10:47 ص
ترامب: "سيخيب أملى" فى كيم إذا ثبت أن بيونجيانج تعيد بناء موقع صواريخ زعيم كوريا الشمالية وترامب
واشنطن(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيشعر بخيبة أمل شديدة فى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إذا ثبتت صحة تقارير عن أن بيونجيانج تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.

وذكر مركزان أمريكيان للأبحاث ووكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن العمل يجرى لترميم جزء من محطة سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية فى كوريا الشمالية برغم عقد ثانى اجتماع بين ترامب وكيم فى هانوى الأسبوع الماضى.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت كوريا الشمالية تنكث وعدها قال ترامب للصحفيين فى المكتب البيضاوى "سيخيب أملى بشدة إذا كان هذا يحدث".

وأضاف "سنرى. من السابق لأوانه القول بهذا... إنه تقرير مبدئى. لكننى سأشعر بخيبة أمل شديدة تجاه الزعيم كيم ولا اعتقد أن هذا سيحدث لكننا سنرى. سنراقب وسيتكشف الأمر فى النهاية".

وبدأت كوريا الشمالية تفكيك موقع لاختبار محركات صواريخ فى سوهاى فى العام الماضى بعدما تعهدت بذلك فى أول قمة مع ترامب فى يونيو.

وانهارت ثانى قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووى ودرجة استعداد الجانب الأمريكى لتخفيف العقوبات عنها.

وقال ترامب "لدينا مشكلة فى غاية السوء. ويتعين علينا حل مشكلة" لكنه أضاف أن "العلاقة جيدة" فى إشارة لكيم على ما يبدو.

ويفسر بعض المحللين العمل فى موقع سوهاى على أنه محاولة من كوريا الشمالية للضغط على واشنطن للموافقة على اتفاق وليس خطوة مؤكدة لاستئناف الاختبارات هناك.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "تواصل إجراء محادثات مع كوريا الشمالية" لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، الذى قاد المفاوضات مع بيونجيانج قبل اجتماع القمة، التقى مع نظيريه من كوريا الجنوبية واليابان فى واشنطن أمس الأربعاء لمناقشة الخطوات المقبلة.

 


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