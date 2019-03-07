تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% خاسرا عدد 17.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2608.26 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 34.4 مليون سهم محققة ما قيمته 35.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 631 صفقة لـ26 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 16 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 3.90%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.78%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.90%، ثم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.29%.