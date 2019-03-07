تاجر الوراق يرشد عن مصدر حصوله على الأقراص المخدرة والنيابة تقرر حبسه

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالوراق، عن هوية أحد الأشخاص يتحصل منه على الأقراص المخدرة لبيعها لعملائه، حيث أكد أنه اعتاد الحصول على المواد المخدرة منه ثم ترويجها بدائرة قسم الوراق، والمناطق المحيطة بها بالجيزة، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه.

وأضاف المتهم "ع.ع" أنه اعتاد تخزين الأقراص المخدرة بشقة بمنطقة الوراق، حيث يروجها على عملائه من التجار الصغار الذين يتولون بيعها لزبائنهم، بالإضافة إلى بيعها لعملائه من المتعاطين، حيث يتواصل معهم عبر الهاتف المحمول لتحديد مكان لقائهم.

واستنادا لتحريات المباحث واعترافات المتهم، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد اتجار "ع.ع" عاطل بالمواد المخدرة بالوراق، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 1200 قرص من عقار الترامادول، و7400 قرص مؤثر على الحالة النفسية، ومبلغ مالى، وهاتفين محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.