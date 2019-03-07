تأهيل ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بأسوان

واصلت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير وصيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، حيث تستهدف أعمال التطهيرات ونزع الحشائش وضمان كفاءة شبكة المجارى المائية.

وكما تستهدف كذلك ضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر، وفى هذا الصدد قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بعملية تأهيل ترعة وادى الصعايدة الرئيسية العقد رقم 1 المسند إلى الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية فى الحبس من ك 2.100 حتى ك 4.700.