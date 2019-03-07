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تأجيل إعادة محاكمة متهم "بشبكة تجارة الأعضاء البشرية" لـ16 ابريل

الخميس، 07 مارس 2019 07:08 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم "بشبكة تجارة الأعضاء البشرية" لـ16 ابريل متهمين فى الاتجار بالبشر - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إعادة إجراءات محاكمة "عبد الناصر .م"، بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في القضية المعروفة اعلاميا بـ"شبكة تجارة الأعضاء الكبرى" بأبوالنمرس لـ 16 أبريل، صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف .
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في تلك القضية قيام المتهمين في غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه "محمد كمال مصطفى"، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة عربية  الجنسية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص بها.
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجني عليه، بعد شرائه منه، استغلالا لحاجته المالية، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع.
 
 
 
 

 

 


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