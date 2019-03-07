بلاغ ضد عميد علوم القاهرة بسبب ندوة بعنوان "أثر التشيع فى التيارات الغنوصية"

قال محمد حامد سالم المحامى، أن الدكتور عادل محمد عوض أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة استدعى النجدة لضبط عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن أثناء مناقشة رسالة ماجستير لمعيدة بدار العلوم بمكتبة مدينة نصر العامة عن الشيعة والبهائية بعنوان "أثر التشيع فى التيارات الغنوصية البابية والبهائية والقاديانية".

وطلب إثبات الحالة بأن الرسالة يتم مناقشتها خارج أسوار جامعة القاهرة وفى محافظة القاهرة، وفى مكتبة غير تابعة لجامعة القاهرة بالمخالفة للقانون، وتمس الأمن القومى المصرى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6787 لسنة 2019 إدارى مدينة نصر أول.