video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بلاغ ضد عميد علوم القاهرة بسبب ندوة بعنوان "أثر التشيع فى التيارات الغنوصية"

الخميس، 07 مارس 2019 05:23 م
بلاغ ضد عميد علوم القاهرة بسبب ندوة بعنوان "أثر التشيع فى التيارات الغنوصية" جامعة القاهرة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قال محمد حامد سالم المحامى، أن الدكتور عادل محمد عوض أستاذ البلاغة والنقد الأدبى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة استدعى النجدة لضبط عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن أثناء مناقشة رسالة ماجستير لمعيدة بدار العلوم بمكتبة مدينة نصر العامة عن الشيعة والبهائية بعنوان "أثر التشيع فى التيارات الغنوصية البابية والبهائية والقاديانية".

وطلب إثبات الحالة بأن الرسالة يتم مناقشتها خارج أسوار جامعة القاهرة وفى محافظة القاهرة، وفى مكتبة غير تابعة لجامعة القاهرة بالمخالفة للقانون، وتمس الأمن القومى المصرى.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6787 لسنة 2019 إدارى مدينة نصر أول.

 

 
إعلان الرسالة
إعلان الرسالة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 1290 حكما متنوعا وضبط 95 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين التعليم ومحافظة الإسكندرية حول 140 ألف جنيه

جامعة القاهرة

بلاغ

عميد دار علوم

الحوادث




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة