انقلاب سيارة محملة بالأسمنت بطريق مصر اسكندرية الزراعى

القليوبيه-نيفين طه

انقلبت سيارة نقل محملة بكمية من الأسمنت أمام بلدة سنديون بطريق "مصر اسكندرية" الزراعى اتجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتم رفع آثار الحادث وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحوالي 20 طن من الأسمنت أمام بلدة سنديون التابعة لمدينة قليوب، بطريق مصر اسكندرية الزراعى اتجاه مدينة بنها.

علي الفور انتقل الرائد هاني حجازى رئيس وحدة مرور قليوب،وتبين ان السيارة سقط منها حوالي 50 شيكارة أسمنت،وتم السيطرة علي الحادث وإزالة أثاره دون اى خسائر، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.