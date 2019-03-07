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الخميس، 07 مارس 2019 03:27 م
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المرور تضبط 3618 مخالفة مرورية و29 سائقا متعاطيا للمخدرات أعلى الطرق السريعة

الخميس، 07 مارس 2019 03:07 م
المرور تضبط 3618 مخالفة مرورية و29 سائقا متعاطيا للمخدرات أعلى الطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع جميع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات، وقائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

 

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مدير المرور، عن ضبط (3618) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1623) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط (29) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.

 


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