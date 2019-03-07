المجلس القومى للمرأة: استقرار الدول لن يتحقق بدون مشاركة للمرأة

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة والتقدير إلى المرأة فى جميع أنحاء العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأكدت رئيسة المجلس، فى بيان لها، أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتأمل فى التقدم المحرز فى قضية المرأة على مستوى العالم، خاصة فى ظل الأدوار الهامة التى تقوم بها المرأة فى صنع تاريخ مجتمعاتهن ، كما يعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، متمنيه أن تحظى جميع نساء العالم بمستقبل أفضل وأن تنعم بحقوقها كاملة، مشددة على أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقة للمرأة فى جميع المجالات.

وأوضحت مرسى، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات هامة فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، تمثل أهمها في صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوصا عديدة تكفل لها الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذى يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية ، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل في مجلس النواب هى الأعلى منذ إنشاء البرلمان المصرى وكفل لها ربع مقاعد المجالس المحلية .

كما شغلت المرأة المصرية لأول مرة منصب المحافظ، وأول مستشارة أمن قومى لرئيس الجمهورية، وعلى الصعيد الاجتماعي فقد تضاءلت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق المدرسي وتراجعت مستويات وفيات الأمومة كما تم تغليظ العقوبات القانونية فى جرائم الختان والتحرش ، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومى للمراة ، بالإضافة إلى حقوق كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الاسرة ، ولعل اعلان السيد رئيس الجمهورية تخصيص عام كامل للمرأة المصرية هو عام 2017 ، فى سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل ، تعد دليلا على مدى قناعة وايمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.

كما أطلق المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتى أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، وهى تعتبر الاستراتيجية الأولى على مستوى العالم فى اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمى للمرأة يتزامن مع الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية من أجل أمن واستقرار وحرية الوطن وهو هدف سامى تستحق عنه كل التقدير والاحترام ، لتقدم نموذجاً عظيماً لدور المراة فى صنع تاريخ الوطن.