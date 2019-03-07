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المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل لـ 3 كم

الخميس، 07 مارس 2019 02:37 م
المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل لـ 3 كم اكتشاف انفاق على الحدود بشمال سيناء
كتب زكى القاضى
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أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الإرهابية وطرق الإمداد لها، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عدد (9) فتحة نفق بأبعاد تصل حتى (2 متر ×2 متر) لعدد (3) أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى بشمال سيناء بأعماق حتى (30 متر) وأطوال حتى (3 كم) تستخدمهم العناصر الإرهابية فى عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

 

وأضاف البيان أنه  عثر بداخلهم على [ مواتير سحب - كابلات كهربائية ومواد إنارة - سماعات - كميات من الوقود ]،  كما تم اكتشاف وتدمير عدد (2) عربة للعناصر الإرهابية وضبط عدد (40) قنبلة وكميات من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .

 

هذا وتواصل قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تنفيذ عملياتها لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على باقى العناصر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم .

 


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