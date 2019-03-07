"القومى للمرأة" بالشرقية: استهدفنا 35 ألف شخص بحملتى طرق الأبواب ولأنى رجل

الشرقية- فتحية الديب

واصلت فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم ، حملتى " طرق الأبوب" ولأني رجل" التي بدأت من 2 مارس ومستمرة حتي يوم 16 ، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن الحملات إستهدفت من بداية الأسبوع وحتي اليوم ما يقرب من 35 ألف سيدة وفتاة، من خلال عمل ندوات توعية بالقري والجامعات والمدارس والكنائس، ومن الأماكن التي تم إستهدافها قريتي الجوسق وميت حمل وتوابعهما بمركز بلبيس، وقريتي تلبانة والقراقرة وتوابعهما بمركز منيا القمح، وقريتي الجواشنة والمناحريت وتوابعهما بمركز ديرب نجم، وكلية الزراعة وعدد من الجمعيات الأهلية والمدارس الثانوية والفنية للطالبات، وكنائس ماريو حنا وماري جرجس والأنبا أنطونيوس بالزقازيق وكنيسة العاشر من رمضان.

وتابعت :أن حملة طرق الأبواب،هدفها الإستماع إلي السيدات والفتيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية المتمثلة في استبيان وتستمر أسبوعين بالمدن والقري علي مستوي المحافظة.

وأوضحت أن الحملة تتضمن رسائل للمراة وهي المرأة المصرية أصل الحكاية وساندي بلدك وبلدك هي قوتك والمجلس القومي للمرأة حصن المرأة المصرية والأم مدرسة ومربية الأجيال، بالإضافة إلي المرأة المصرية رمز الأمان والحماية لأسرتها ووطنها وأنهضوا ببناتكم..تحيا أوطانكم والمرأة قدمت الأبن والأخ شهداء من أجل أن نحيا في إستقرار.

وأشارت "عطية": إلى أن الحملات تتضمن أيضا عرض ما تقوم به الدولة لتخفيف عبء الغلاء على المواطنين من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومنها حياة كريمة و100 مليون صحة و2 كفاية ونور الحياة وتكافل وكرامة والإفراج عن الغارمات والقضاء على العشوائيات والشمول المالى إلى جانب الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض بالمدارس.

وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن حملة "لأنى رجل" إستهدفت عدد كبير من الرجال والشباب والتي تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهي دعم الرجل للمرأة في العمل، والتعليم، والمشاركة في تربية الأبناء، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام، والمشاركة في تربية الأبناء، ومناهضة العنف ضد المرأة.