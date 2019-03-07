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العثور على جثة مزارع فى ظروف غامضة وسط الزراعات بأسوان

الخميس، 07 مارس 2019 04:53 ص
العثور على جثة مزارع فى ظروف غامضة وسط الزراعات بأسوان جثة - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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تكثف أجهزة البحث الجنائى فى أسوان، جهودها للشكف عن غموض العثور على جثة مزارع، عثر على جثته مساء الأربعاء، وسط زراعات النخيل بنجع الشديدة بقرية أبو الريش شمال مركز أسوان، وبها عدة طعنات فى منطقة الصدر والبطن، تم إيداع الجثة مشرحة أسوان الرئيسية.

 

وكانت أجهزة الأمن بأسوان، تلقت إخطارا من الأهالى بالعثور على جثة مجهولة لمزارع من أهالى قرية أبو الريش، وبانتقال فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية، تبين أن المجنى علية يدعى "م . ن" فى العقد الثالث من العمر، وبالكشف الظاهرى تبين وجود طعنات فى منطقة الصدر والبطن، حيث ألقى بجثته وسط زراعات النخيل بنجع الشديدة بقرية أبو الريش شمال أسوان.

 

تم نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة، وتكليف فريق من المباحث الجنائية للكشف عن غموض الحادث، وسرعة ضبط مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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