الصناعة الروسية: التشيك منفتحة على إشراك موسكو فى المشاريع النووية

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أعلنت وزارة الصناعة الروسية أمس "الأربعاء" أن الرئيس التشيكى ميلوس زيمان قال أن بلاده قد تفكر فى الحصول على مساعدة روسيا فى بناء مفاعلات نووية فى محطتين للطاقة النووية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للوزارة الروسية جاء فيه "أكد الرئيس التشيكى استعداده للنظر فى خيارات لمشاركة (روسيا) فى المشروعات بشرط مشاركة الشركات التشيكية أيضا".



تجدر الاشارة الى ان وزير الصناعة الروسى دينيس مانتوروف سافر إلى براغ اليوم لحضور اجتماع اللجنة التشيكية-الروسية للتجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.



كما التقى مانتوروف مع زيمان واقترح أن تقوم وكالة الطاقة النووية الروسية روساتوم ببناء مفاعلات فى محطتى تيملين ودوكوفانى للطاقة النووية فى جمهورية التشيك.