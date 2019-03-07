video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصادرات والاستثمارات والاستهلاك تحرك نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو

الخميس، 07 مارس 2019 05:11 م
الصادرات والاستثمارات والاستهلاك تحرك نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو الإتحاد الأوروبي
رويترز
إضافة تعليق
أظهرت بيانات ،اليوم، الخميس، أن صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك كانت العوامل المحركة للنمو الاقتصادى بمنطقة اليورو فى الربع الأخير من 2018، وهو ما أبطل تأثير هبوط حاد فى المخزونات.
 
وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات تقديراته الأولية بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة التي تستخدم العملة الموحدة 0.2 بالمئة عن ربع السنة السابق فى الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر.
 
وعدل يوروستات تقديراته للنمو بالخفض إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوى للربع الأخير من العام الماضى، من تقديرات سابقة أعلنها فى فبراير كانت عند 1.2 بالمئة.
 
وتؤكد الأرقام تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو من معدلات نمو أقوى في الربعين الأول والثانى من 2018، وهو ما تتوقع الأسواق أن يأخذه البنك المركزي الأوروبي في الحسبان بكبح وتيرة سحب تحفيزه النقدي للاقتصاد.
 
وقال يوروستات، إن استهلاك كل من الأسر والحكومات أضاف 0.1 نقطة إلى التقديرات النهائية للنمو الفصلي، بينما أضاف الاستثمار 0.1 نقطة مئوية أخرى. وأضاف صافي التجارة 0.2 نقطة مئوية، وهو ما أبطل تأثير هبوط بلغ 0.4 نقطة مئوية في المخزونات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 2019 ـ 3 ـ 6

تراجع اليورو والدولار الكندى قبل اجتماعات بنوك مركزية

صافي الصادارات

اليورو

البنك المركزي الاوربي

الاقتصاد




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة