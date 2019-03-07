الصادرات والاستثمارات والاستهلاك تحرك نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو

رويترز

أظهرت بيانات ،اليوم، الخميس، أن صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك كانت العوامل المحركة للنمو الاقتصادى بمنطقة اليورو فى الربع الأخير من 2018، وهو ما أبطل تأثير هبوط حاد فى المخزونات.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات تقديراته الأولية بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة التي تستخدم العملة الموحدة 0.2 بالمئة عن ربع السنة السابق فى الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر.

وعدل يوروستات تقديراته للنمو بالخفض إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوى للربع الأخير من العام الماضى، من تقديرات سابقة أعلنها فى فبراير كانت عند 1.2 بالمئة.

وتؤكد الأرقام تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو من معدلات نمو أقوى في الربعين الأول والثانى من 2018، وهو ما تتوقع الأسواق أن يأخذه البنك المركزي الأوروبي في الحسبان بكبح وتيرة سحب تحفيزه النقدي للاقتصاد.

وقال يوروستات، إن استهلاك كل من الأسر والحكومات أضاف 0.1 نقطة إلى التقديرات النهائية للنمو الفصلي، بينما أضاف الاستثمار 0.1 نقطة مئوية أخرى. وأضاف صافي التجارة 0.2 نقطة مئوية، وهو ما أبطل تأثير هبوط بلغ 0.4 نقطة مئوية في المخزونات.