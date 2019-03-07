السبت.. مؤتمر صحفى لنقابة الأطباء حول قانون مزاولة العلاج الطبيعى

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى، يوم السبت المقبل، وذلك لتوضيح كثير من اللغط الموجود فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، منذ طرحه فى البرلمان داخل لجنة الصحة.