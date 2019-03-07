الرئيسية تقارير مصرية المطروح بالبرلمان السبت.. مؤتمر صحفى لنقابة الأطباء حول قانون مزاولة العلاج الطبيعى الخميس، 07 مارس 2019 05:02 م نقابة الأطباء - أرشيفية كتبت آية دعبس إضافة تعليق قالت النقابة العامة للأطباء، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى، يوم السبت المقبل، وذلك لتوضيح كثير من اللغط الموجود فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، منذ طرحه فى البرلمان داخل لجنة الصحة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ19 مارس الجارى عضو بنقابة الأطباء البيطريين تطالب البرلمان بمعاقبة من يقتنى كلب حراسة شرس اليوم.. نقابة الأطباء تبدأ فى استقبال وبدء قيد حديثى التخرج نقابة الاطباء العلاج الطبيعى مزاولة العلاج الطبيعى قانون العلاج الطبيعى وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة "لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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