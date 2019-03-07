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التخطيط تعقد سلسلة ورش عمل ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى".. صور

الخميس، 07 مارس 2019 11:30 ص
التخطيط تعقد سلسلة ورش عمل ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى".. صور ورشة عمل وزارة التخطيط
كتب – محمد طنطاوى
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عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سلسلة من ورش العمل فى إطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى" وذلك فى ضوء حرص الوزارة على متابعة خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لتستمر على مدار شهر لتنتهى فى 31 مارس الجارى.

 

وأشار البيان الصادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن الوزارة استهلت أول ورش العمل بورشة مكثفة حول مسودة دليل المراجعة الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة  واستهدفت الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية ومديرو التوجيه المالى والإدارى بالوحدات إضافة إلى مديرو الإدارات المالية

 

وأشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى أن سلسلة الورش المستهدفة تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة بإحداث تطوير مؤسسى شامل مشيرة إلى أن الورش تستهدف تأهيل العاملين على ما تم استحداثه من وحدات وطبيعة العمل بها فضلاً عن تعريفهم بالمعايير والاليات اللازمة لعملية التطوير.

 

وأوضحت "لبيب"، أن ورشة العمل الأولى تستهدف الوصول إلى مسودة نهائية من الدليل الاسترشادى لوحدة المراجعة الداخلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1164 لسنة 2018.

 

وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية تمثلت فى الهيكل التنظيمى الداخلى لوحدة المراجعة الداخلية إلى جانب اختصاصات كل تقسيم تنظيمى داخل الوحدة كذلك مناقشة بطاقات الوصف الوظيفى لفريق المراجعة الداخلية والعلاقات الداخلية والخارجية للوحدة مع إجراءات عملها.

 

وتتوالى سلسلة الورش التى تعقدها وزارة التخطيط ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى" على مدار أيام الأحد لشهر مارس حيث تأتى الورشة الثانية حول مسودة الدليل الاسترشادى لنظام تقويم أداء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأخرى حول وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز الإدارى للدولة كما تتناول سلسلة الورش التى تعقدها الوزارة حلقة نقاشية حول معايير واّليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة فضلاً عن تنظيم ندوة موسعة حول تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى محافظات مصر المختلفة.

 

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