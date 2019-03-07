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الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية صنعاء بالوادى الجديد بـ7.5 مليون جنيه

الخميس، 07 مارس 2019 01:17 م
الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرية صنعاء بالوادى الجديد بـ7.5 مليون جنيه مشروع الصرف الصحى بقرية صنعاء
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من مشروع تركيب الصرف الصحى بقرية صنعاء بتكلفة 7.5 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تركيب خط طرد 8 بوصة بطول 1750 مترا، بالإضافة إلى تركيب مواسير انحدار بطول 6 كم بأقطار مختلفة من 8 إلى 12 بوصة بجانب 250 مطبق خرسانى، مشيرا إلى أن محطة الرفع قيد التشغيل التجريبى.

وأضاف "حسين"، فى بيان له، أن المشروع يخدم سكان القرية البالغ عددهم 2679 نسمة، مؤكدا أن تنفيذ المشروع يأتى ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالاهتمام بتطوير البنية التحتية بكل القرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .


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