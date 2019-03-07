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الاستخبارات العراقية تعتقل المسئول الأمنى لداعش فى محافظة نينوى

الخميس، 07 مارس 2019 12:53 م
الاستخبارات العراقية تعتقل المسئول الأمنى لداعش فى محافظة نينوى القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على المسؤول الأمنى لتنظيم داعش، بقضاء الحضر فى محافظة نينوى، مشيرة إلى أنه يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا فى جريمة سبايكر.

وذكرت المديرية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، أنها تمكنت بالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة من القبض على المسؤول الأمنى للتنظيم فى قضاء الحضر بالموصل، موضحة أنه يعد واحدًا من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بمجزرة سبايكر، ومن أهم تجار السلاح الذين يقومون بتجهيزه الدواعش، كما أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعلن بين الحين والآخر اعتقال إرهابيين شاركوا بمجزرة سبايكر عام 2014.

يذكر أن تنظيم (داعش) أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين فى قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت، عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف يونيو 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.

 


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