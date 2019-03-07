افتتاح مشروع الصرف الصحى لعمارات الأوقاف فى المنيا بتكلفة 85 مليون جنيه

كتب فريق المحافظات

ناقش اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عددٍ من المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق 18 مارس الجاري، حيث ناقش المحافظ المشروعات المقترحة، والتي سيتم ادراجها ضمن البرنامج على مستوي المراكز التسعة والمنطقة الصناعية.

وقال المحافظ إن الاحتفال هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا هذا العام ،نظرا لمرور 100 عام على العيد القومي ، حيث ستكون مئوية تليق بتاريخ ومكانة المحافظة، وليكون تعبيراً حقيقياً عن حب المنيا .

وأضاف المحافظ ستبدأ الفعاليات الرسمية يوم 18 مارس، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري، واستعراض طابور عرض رياضي لمديريات الخدمات، بمشاركة مديرية الامن ، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

و ستتضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها ، مشروع الصرف الصحي بعمارات الاوقاف بماقوسة بتكلفة 50 مليون جنيه وكذلك افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي بمركز العدوة بتكلفة 35 مليون جنيه ، وكذلك افتتاح مشروع "شارع مصر" بمدينة المنيا، والمرحلة الاولي لتطوير كورنيش النيل و 5 مصانع بالمنطقة الصناعية ، وعدد من المدارس ومراكز الشباب والكباري وأعمال الرصف وتطوير مداخل المدن ومباني ادارية .

هذا ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على ارض محافظة المنيا عروس الصعيد ففي صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.

وكانت الثورة اشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس ، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الانجليز وقتلوا من فيه.