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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 07 مارس 2019 11:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الداخلية تعلن مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية.

1
 

الداخلية: مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية

2
 

البنك المركزى قرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى

3
 

المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل لـ 3 كم

4
 

جهاز تنمية المشروعات: توفير 4.8 مليون فرصة عمل عبر ضخ 45.8 مليار جنيه

5
 

وزير البترول للرئيس: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر

6
 

وزارة الأوقاف تبدأ أخذ تحليل المخدرات للعاملين.. وتكشف: كل العينات سلبية

7
 

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام

8
 

غدا طقس مائل للدفء على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

9
 

الأهلى يعرض نتيجة فحوصات حمدى فتحى على الهيئة الطبية

10
 

شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون

 


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