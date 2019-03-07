اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الداخلية تعلن مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية.





الداخلية: مقتل 7 عناصر من حسم الإرهابية بالجيزة خططوا لتنفيذ أعمال تخريبية





البنك المركزى قرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى





المتحدث العسكرى: اكتشاف وتدمير 9 أنفاق بشمال سيناء بأطوال تصل لـ 3 كم





جهاز تنمية المشروعات: توفير 4.8 مليون فرصة عمل عبر ضخ 45.8 مليار جنيه





وزير البترول للرئيس: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر





وزارة الأوقاف تبدأ أخذ تحليل المخدرات للعاملين.. وتكشف: كل العينات سلبية





استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام





غدا طقس مائل للدفء على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة





الأهلى يعرض نتيجة فحوصات حمدى فتحى على الهيئة الطبية





شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون