استجابة لما نشرته "اليوم السابع" فصل التيار الكهربائى عن أعمدة تهدد التلاميذ ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استجاب المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد لما نشرته لــ"اليوم السابع " تحت عنوان اضبط مخالفة.." مدرسة ببورسعيد تغرق فى مياه المجارى ... وأعمدة الكهرباء تهدد التلاميذ " بـــ مدرسة الملك الفيصل المشتركة الكائنة بـعزبة "هاجوج" بـالكيلو 4,5 جنوب بورسعيد ما أثار حفيظة أولياء الأمور وسط تجاهل الجهات المعنية لإنقاذ التلاميذ .





وعلى الفور تم تكليف المهندس محمد طارق مدير إدارة كهرباء الجنوب لفصل التيار الكهربائى من الأعمدة التى تقع بنهر الطريق العام و المواجهة مباشرة أمام الباب الرئيسى للمدرسة التى تغرقها مياه المجارى على أن يتم إطلاق التيار بعد رفع المياه وسحبها والتأكد من سلامة الأعمدة حرصا على سلامة التلاميذ .







