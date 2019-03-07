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استجابة لما نشرته "اليوم السابع" فصل التيار الكهربائى عن أعمدة تهدد التلاميذ ببورسعيد

الخميس، 07 مارس 2019 02:59 ص
استجابة لما نشرته "اليوم السابع" فصل التيار الكهربائى عن أعمدة تهدد التلاميذ ببورسعيد أعمدة انارة غارقة فى مياة الصرف
بورسعيد محمد فرج
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استجاب المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد لما نشرته لــ"اليوم السابع " تحت عنوان اضبط مخالفة.." مدرسة ببورسعيد تغرق فى مياه المجارى ... وأعمدة الكهرباء تهدد التلاميذ " بـــ مدرسة  الملك الفيصل المشتركة الكائنة بـعزبة "هاجوج" بـالكيلو 4,5 جنوب بورسعيد ما أثار حفيظة أولياء الأمور وسط تجاهل الجهات المعنية لإنقاذ التلاميذ .

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وعلى الفور تم تكليف المهندس محمد طارق مدير إدارة كهرباء الجنوب  لفصل التيار الكهربائى من الأعمدة  التى تقع بنهر الطريق العام و المواجهة مباشرة أمام الباب الرئيسى للمدرسة التى تغرقها مياه المجارى على أن يتم إطلاق التيار بعد رفع المياه وسحبها والتأكد من سلامة الأعمدة حرصا على سلامة التلاميذ .

 

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فصل التيار الكهربائى عن اعمدة تهدد تلاميذ عزبة هاجوج




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