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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بكشمير الهندية إلى 34 شخصا

الخميس، 07 مارس 2019 01:21 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بكشمير الهندية إلى 34 شخصا القوات الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع، اليوم /الخميس/، بمحطة الحافلات الرئيسية فى مدينة "جامو" الواقعة بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان إلى 34 شخصا.

وذكرت شبكة "إنديا تى في" الهندية أن ارتفاع حصيلة الضحايا جاء بعدما لقى شخص مصرعه وأصيب 33 آخرون إثر انفجار قنبلة بالمحطة صباح اليوم، مشيرة إلى أنه تم نقل كافة المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، من بينهم 5 فى حالة حرجة، وأضافت الشبكة أن قوات الشرطة فرضت كردونا أمنيا حول منطقة الانفجار.

يذكر أن الانفجار يأتى فى أعقاب حادثة مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا فى الشطر الهندى من إقليم كشمير الشهر الماضي، حيث أعلنت حينها جماعة "جيش محمد" المتشددة والتى تتمركز فى باكستان مسئوليتها عن الحادثة.

 


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