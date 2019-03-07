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ارتفاع حصيلة استهداف موكب للحشد التركمانى بالموصل لـ 6 قتلى و31 مصابا

الخميس، 07 مارس 2019 09:12 ص
ارتفاع حصيلة استهداف موكب للحشد التركمانى بالموصل لـ 6 قتلى و31 مصابا الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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قُتل 6 أشخاص وأصيب 31 آخرون، جراء استهداف تنظيم (داعش) الإرهابي، لموكب للحشد التركمانى بالموصل.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس، أن قوة من الحشد التركمانى وخلال عودتها من الموصل الى طوز خرماتو تعرضت إلى كمين من عناصر بتنظيم داعش بمنطقة باقركة قرب مخمور، ما أدى إلى مقتل 6 اشخاص واصابة 31 اخرين، وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القيارة، لتلقى العلاج.

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابى يقوم بين فترة وأخرى - حسب القناة - بنصب أكمنة وهمية على طريق كركوك الخارجي، لاستهداف مدنيين وعناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي، حيث أدت بعض تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى.

 


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