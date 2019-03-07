إصابة 3 عمال بتسمم عقب تناولهم وجبة من مخبز فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى 3 عمال يقيمون بمحافظة أسيوط، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، إثر تناولهم فطير من أحد المحلات بدائرة مركز طما.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لطاع الشمال، يفيد بوصول "محمد.ر" 30 سنة عامل يقيم منقباد أسيوط، و"مصطفى.ش" 27 سنة عامل يقيم أبنوب أسيوط، و"محمد.ا" 30 سنة عامل يقيم موشى أسيوط، إلى مستشفى طما المركزى، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد، وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندر مأمور مركز شرطة طما، وبسؤالهم قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام "فطير" من مخبز ببندر طما دائرة المركز، ما نتج عنه إصابتهم، واتهموا صاحب المخبز بالتسبب فى ذلك، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط صاحب المخبز "حسنى.ع" 38 سنة حاصل على ليسانس آداب، يقيم أبو تيج أسيوط وبمواجهته، أنكر ما نسب إليه كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.