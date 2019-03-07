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إصابة ربة منزل بتسمم بعد تناولها طعام ملوث بسم فئران فى البحيرة

الخميس، 07 مارس 2019 10:36 ص
إصابة ربة منزل بتسمم بعد تناولها طعام ملوث بسم فئران فى البحيرة صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيبت ربة منزل بالتسمم الغذائى لتناولها طعاما ملوثا بمواد سامة عن طريق الخطأ بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "م .ع.ع" 36 سنة ربة منزل مصابة بإدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزها بقسم السموم تحت الملاحظة .

وبسؤالها قررت بتناولها بعض الأطعمة عقب وضع سم فئران عليها عن طريق الخطأ، اعتقادا أنه فلفل أسمر ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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