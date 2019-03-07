أنور قرقاش: "الإرهابية" تعيش تحديا وجوديا بسبب تبنى العنف فى مصر

كتب هيثم سلامة

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش تحديا وجوديا فى مصر، بسبب تبنى العنف ضد الدولة والمجتمع، فى توجه يائس وليد الرفض الشعبى .

وقال أنور قرقاش:"يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبنى العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبى لحكم الإخوان، ولا مبالغة أن توظيف العنف فى معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة فى الشارع المصرى".



أنور قرقاش

وأضاف:"وعلى الصعيد السياسى تشتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التى استقرت عليها، وغدت فى مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبى للإخوان وتبنيهم للعنف، والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا".