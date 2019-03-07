أمن الإسكندرية يضبط سيدة لنصبها على العملاء عن طريق الانترنت

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط سيدة تستخدم الانترنت، فى النصب عن طريق بيع ملابس السيدات، ولم ترسلها لمن يطلبها.

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من المدعوة "نرمين أ. أ" 32 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالاسكندرية، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات "محدد" بموقع فيس بوك، لقيامه بالنصب عليها من خلال عرضه صور لقطع ملابس سيدات للبيع، وعند تواصل الشاكية معه لشراء بعض من القطع المعروضة، طلب منها مبلغ مالى "4 ألاف جنيه"، وعلى أثر ذلك قامت الشاكية بتحويل المبلغ المالى، ولم يقم بتسليمها قطع الملابس المشار إليها .

ومن خلال الفحص، أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة، "ياسمين ش. ب" مواليد 1982، مقيمة بمحافظة المنوفية، سبق ضبطها والحكم عليها فى 23 قضية "تبديد، شيك" .

وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم إستهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار اليها ومحادثات بينها وآخرين بذات المضمون، كما تبين وجود مجموعة من الصور تحتوى على قطع ملابس سيدات تقوم المتهمة بعرضها للبيع عبر "الإنترنت" لإقناعهم بطبيعة عملها، وكذا صور لتحويلات مالية لأشخاص آخرين، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، ووقائع اخرى مماثلة.

وأظهرت التحقيقات قيامها بإنشاء صفحة تقوم فيها بإيهام المواطنين عبر شبكة "الإنترنت" بالتجارة فى بيع وشراء ملابس السيدات، بغرض النصب والإحتيال عليهم للإستفادة منهم مادياً.