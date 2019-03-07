أسعار الذهب اليوم الخميس 7-3-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2019، على نفس الأسعار أمس الأربعاء، فى ظل شبه استقرار لأسعار الذهب العالمية لتسجل الأوقية 1286 دولارا بزيادة دولارين فقط وهو ما لم يؤثر على أسعار الذهب فى مصر حتى الآن.

أصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيها للجرام

أوقية الذهب "السعر العالمى": 1286 دولار .

ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.