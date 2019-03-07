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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7 - 3 -2019

الخميس، 07 مارس 2019 07:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7 - 3 -2019 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 7-3-2019.

 

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ابن سينا فارما، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بنك الكويت الوطنى-مصر، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.

 

البورصة تربح 8.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه.
 
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 232 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.51%، والعرب على 9.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.93%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 16.95 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بقيمة 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 53.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% عند مستوى 18975 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

 

    

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%
 
 
- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 12.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%
 
 
- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 32.2 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%
 
 
- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.306 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.23%
 
 
- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 15.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.21%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 70.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%
 
 
-  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 18.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.65%
 
 
 - المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%
 
 
 
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 26.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%
 
 
 
- العربية للصناعات الهندسية بسعر  إغلاق 5.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.03%
 
 
 

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