10 أساتذة يتنافسون على منصب "عميد تجارة القاهرة"

كتب وائل ربيعى

يتنافس 10 أساتذة بكلية التجارة جامعة القاهرة، على منصب عميد الكلية بعد فتح باب الترشح له من قبل إدارة الجامعة، بعد خلو المنصب لتصعيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة.

ويتنافس على المنصب، كل من الدكتور هشام سيد سليمان، والدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم، والدكتور مجدى عبد القادر، والدكتور وائل عبد الرازق قرطام، والدكتور محمد عبد المنعم جودة، والدكتورة أميرة فؤاد مهران، والدكتور جمال محمد شحاتة، والدكتور محمد حسن عبد العظيم، والدكتور محمد عبد السلام سيد حسن، والدكتورة لبنى محمد فريد عبد الكريم.