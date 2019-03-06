video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 07:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 أساتذة يتنافسون على منصب "عميد تجارة القاهرة"

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:00 ص
10 أساتذة يتنافسون على منصب "عميد تجارة القاهرة" د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

يتنافس 10 أساتذة بكلية التجارة جامعة القاهرة، على منصب عميد الكلية بعد فتح باب الترشح له من قبل إدارة الجامعة، بعد خلو المنصب لتصعيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة.

 

ويتنافس على المنصب، كل من الدكتور هشام سيد سليمان، والدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم، والدكتور مجدى عبد القادر، والدكتور وائل عبد الرازق قرطام، والدكتور محمد عبد المنعم جودة، والدكتورة أميرة فؤاد مهران، والدكتور جمال محمد شحاتة، والدكتور محمد حسن عبد العظيم، والدكتور محمد عبد السلام سيد حسن، والدكتورة لبنى محمد فريد عبد الكريم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة القاهرة: الموافقة على المشروعات البحثية مرهون بحلها لمشكلات المجتمع

رئيس جامعة القاهرة: 176 بكالوريوس وماجستير ودكتوراه جديدة بمواصفات دولية

كلية التجارة

جامعة القاهرة

منصب عميد كلية التجارة




لا تفوتك
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1440 هجريًا

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1440 هجريًا

التضامن: غدًا أخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

التضامن: غدًا أخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة