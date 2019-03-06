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وزير الداخلية الموريتانى يصدر قرارا بحل 70 حزبا سياسيا

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:16 ص
وزير الداخلية الموريتانى يصدر قرارا بحل 70 حزبا سياسيا محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتانى
أ ش أ
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أصدر وزير الداخلية الموريتانى احمد ولد عبد الله قرارا بحل سبعين حزبا سياسيا بين المعارضة و الموالاة.

وافادت صحيفة "اقلام" الموريتانية ان وزارة الداخلية اعتمدت فى القرار على القانون الموريتانى الذى ينص على حل الأحزاب السياسية التى لم تشارك فى استحقاقيين بلديين متواليين أو شاركت فيهما و حصلت على أقل من واحد فى المائة 

واعتمدت الوزارة فى هذا المقرر على نتائج انتخابات 2013 و كذا انتخابات 2018.

وتنص المادة عشرين من القانون الجديد بالأحزاب السياسية على انه يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسى قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من واحد فى المائة الأصوات المعبر عنها فى كل اقتراع أو الذى لم يشارك فى اقتراعين بلديين اثنين متواليين .

وبحل هذه الاحزاب يصبح عدد الاحزاب السياسية المعترف بها فى موريتانيا خمسة وثلاثين حزبا سياسيا بعد ان كان عددها مائة وخمسة احزاب.


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