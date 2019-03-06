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وزير الخارجية السودانى يشيد بنجاح القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:25 م
وزير الخارجية السودانى يشيد بنجاح القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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أشاد الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية السوداني بنجاح القمة العربية الأوروبية الأولى التى عقدت بشرم الشيخ يومى 24 و25 فبراير الماضى.
 
جاء ذلك في كلمة الوزير السوداني، رئيس الدورة السابقة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية  ، خلال  افتتاح اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ151 الذي انطلق اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .
 
وسلم الوزير السوداني ، في بداية الاجتماع وزير خارجية الصومال أحمد عيسي عوض رئاسة الدورة الجديدة الـ 151 للمجلس.
 
وهنأ وزير الخارجية السوداني الدولة المضيفة مصر والجامعة العربية على النجاح  الكبير لقمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن بلاده تشرفت برئاسة الاجتماع العربي الأوروبي الذي عقد في بروكسل للتحضير للقمة.
 
كما أشاد بالرئاسة السعودية لمجلس الجامعة العربية التي سبقت رئاسة بلاده، وعقد المملكة للقمة العربية السابقة في الظهران التي جعلتها "قمة القدس".
 
ونوه وزير الخارجية السوداني بأنشطة مجلس الجامعة العربية في  دعم القضية الفلسطينية وتدارك قرارات الإدارة الامريكية بشأن القدس، والعمل على تحقيق حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مشيدا بجهود الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في هذا الصدد.
 
واستعرض الوزير السوداني ، الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية والسلام واحترام سيادة هذه الدول.
 
ودعا إلى ضرورة العمل على تحقيق السلام بتلك الدول من خلال حلول سياسية لا تقصي أحدا مع متابعة جهود المبعوثين الدوليين في هذه الملفات.
 
 
 
  
 

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