وزير الخارجية الإماراتى: حريصون على دور عربى فى سوريا سياسيا أو أمنيا

أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأربعاء، أن الإمارات حريصة على وجود دور عربى فى سوريا سواء سياسيًا أو أمنيًا.

وقال وزير الخارجية الإماراتى - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى أبو ظبى - "نسعى لاحتواء الأزمة السورية وإعادتها للحضن العربى، وقرار إعادة افتتاح السفارة الإماراتية فى دمشق بداية هذه المسيرة "، مضيفًا أن ذلك يتطلب أيضًا دورًا من الأطراف العربية ودمشق، للعمل سويًا من أجل دور سورى عربى.

وحول العلاقات الإماراتية الروسية، أشار عبد الله بن زايد إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستواصل الازدهار، لافتًا إلى أن الإمارات تتعاون مع روسيا في مكافحة التطرف. وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن هناك تزايدًا في أعداد السياح الروس في بلاده، وارتفاع في نسبة التجارة المتبادلة، موضحًا أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون الثقافي مع موسكو.