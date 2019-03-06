جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الألماني، اليوم الأربعاء، عقب لقاء عقده مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، جرى خلاله البحث في برنامج الحكومة والتحديات الاقتصادية، كما تم تناول الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأزمة النزوح السوري.

وأضاف: "سنعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان أن يتحمل النظام السوري المسئوليات وأن تكون ظروف عودة النازحين متوفرة، ولا أظن أنها كذلك في الوقت الحالي".

وأثنى الوزير الألماني على استضافة لبنان للنازحين السوريين، واصفا إياها بـ "الاستثنائية" في ضوء الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن ألمانيا تستضيف بدورها مجموعة من اللاجئين السوريين، وأن هناك مشاورات وثيقة بين بلاده ولبنان حول هذا الموضوع.

وأكد أهمية التعاون بين ألمانيا ولبنان وفاعليته خاصة في الأوقات الحساسة، معربا عن استعداده لمواصلة هذا التعاون على صعيد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وكذلك على المستويات السياسية والمتعلقة بالوضع الإقليمي.

وأعرب الوزير الألماني عن سعادته بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرا إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية جبران باسيل المشاريع التي يمكن تنفيذها في لبنان، والتي تتصل بمؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) وآملا أن يكون المجتمع الدولي مساهما في ازدهار لبنان.