هبوط أرضى بقرية بكفر شكر دون أى خسائر

شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة كفر شكر، انهيارا أرضيا داخل ميدان القرية بمساحة 5 ×4 بعمق 3 أمتار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر يفيد بوقوع انهيار أرضى بقرية كفر تصفا داخل ميدان القرية بمساحة وعمق كبير ووجود حالة من الفزع بين المواطنين.

انتقل على الفور المهندس محمد حسينى رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى موقع الانهيار وتمت الاستعانة بمدير الطرق بالمدينة وشركة المياه والكهرباء بإشراف المهندس نبيل عبد العظيم سكرتير عام المجلس.

وقال محمد الحسينى فى تصريحات صحفية إنه تم ردم مساحة الأرض التى وقع بها الانهيار بكميات كبيرة من الرمال والطبقات الخرسانية منعًا للهبوط مرة أخرى حفاظا على حياة المواطنين منوها بأنه لم يغادر موقع الحدث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها.