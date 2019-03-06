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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:13 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة. 
 
وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى إنتظار إتمام إجراءات الدخول. 
 
كما غادر 758 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 42388 من البضائع العامة، منها عدد 102 سيارة نقل محملة بـ 5309 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118168طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9490 طنا.
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة، 5685 طن فوسفات، و 2500 طن يوريا، و 89 طن داى أمونيوم، و 3600 طن مولاس، و 2900 طن مخلفات علف، و بلغت حركة الصادر من الحاويات، 687 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 388 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1302 حاوية مكافئة.
 
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 9439 طن حديد، و 13100 طن قمح، و 1225 طن فول ،و 8626 طن ذرة، و 1500 طن أرز .
 
 
 

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