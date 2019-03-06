مياه الأقصر: إنهاء 70٪ من محطة المعالجة بالزينية و60٪ من أعمال محطات الرفع

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس وليد عباس مدير إدارة شمال الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الفترة القادمة تشهد الإنتهاء من عدة مشروعات بنطاق مدينة الزينية والقري التابعة لها، مما يساهم في رفع المعاناة عن عاتق المواطنين، ومن خلال خطة الشركة إستعدادا لفصل الصيف، بناء على توجيهات اللواء محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأضاف المهندس وليد عباس، في بيان صحفي، أن خطة الشركة تشمل أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، واعمال الصيانة السنوية لمرشحات ومحطات المياه، وكذلك أعمال التنفيذ القائمة حاليا بمحطة المعالجة ومحطات الرفع، وذلك في غضون نهاية العام الجاري، لافتا الي خطة مياه الشرب شهدت القضاء علي مشكلة ضعف المياه بقرية المدامود وقرية منشاة العماري، من خلال إنشاء خط مياه من محطة الصعايدة مرورا بالمدامود العجوز والمدامود الشرقي ومنشاة العماري، واحلال وتجديد محطة نجع جاد الكريم بطاقة تصل الي 60 لتر في الثانية وجاهزية التشغيل قبل نهاية أبريل القادم، والانتهاء من ربط خط السوفيتيل بمحطة الزينية قبلي وبحري لضخ المياه بطاقة أكبر وأعمال الصيانة السنوية لمرشح مياه قرية العشي ومرشح مياه قرية الزينية قبلي.

وعن أعمال التنفيذ التى تجري حاليا ضمن مشروعات الصرف الصحي من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، أشار عباس الي انه تم الإنتهاء من تنفيذ 70٪ من أعمال محطة المعالجة بمدينة الزينية وكذلك تنفيذ 60٪ من أعمال محطات الرفع وشبكات الصرف الصحي قبل نهاية العام الجاري.