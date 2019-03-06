موجز أخبار 6 مساء.. التضامن تعلن مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس

نشر"اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى يوم 14 مارس 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه غداً الخميس 7 مارس، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.

وزارة التضامن تعلن مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس الجارى

قررت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى يوم 14 مارس 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه غداً الخميس 7 مارس ، لاتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابةالحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدموأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاًلنسبة تعداد السكان.

فيديو.. شجاعة سيدة مصرية تنجح فى الإمساك بلصوص سرقوا هاتف طالبة

من جديد تثبت المرأة المصرية، أنها لا تقل أهمية عن الرجال فى المجتمع، وثبت أنها وقت الشدة تكون قمة فى الشجاعة والجسارة ولا يقل دورها بأى شكل من أشكال عن الرجال الشجعان.

سقطة أخلاقية للجزيرة.. مستشارة الرئيس السابق أوباما تتهم القناة القطرية بالنصب

فضائح "بوق الحمدين" قناة الجزيرة القطرية، لا تنتهى، إذ تتوالى الجرائم التى تضاف إلى ملفها الملئ بالسقطات المهنية، والأخلاقية ودعم الإرهاب والتزوير، ليضاف إليها جريمة جديدة وهى النصب، بعد أن أخلت باتفاقها المادى مع باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، بحسب قطريليكس.

تونس تقرر اجراء الانتخابات التشريعية 6 أكتوبر المقبل والرئاسية 10 نوفمبر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، خلال مؤتمر صحفى، انعقد اليوم الثلاثاء عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس أنه تقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبرالمقبل، وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر المقبل على أن تجرى فى الخارج أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019.

جنايات البحر الأحمر تحيل أوراق قاتل الأوكرانية بالغردقة لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الغنى عطا الله، وعضوية المستشارين محمود زاهر وخالد فاروق، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد وعبد الناصر حافظ، بإحالة أوراق موظف، لفضيلة المفتي لاتهامه بقتل سائحة اوكرانية الجنسية بالغردقة، لابداء الرأى فى إعدامه.

"هيئة الاستعلامات": العلاقات مصر والسودان لا مثيل لها فى تجذر وعمق الروابط

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن بين مصر والسودان علاقات متميزة في الماضي و الحاضر، لا مثيل لها في تجذر وعمق الروابط التي ربطت بين الشعبين والدولتين على مر العصور، وإيمان كل منهما بوحدة الدم والتاريخ والثقافة والمستقبل والمصير.

"اليوم السابع" بالقائمة القصيرة لجائزة الصحافة الذكية وتنافس فى 3 فروع أخرى بجائزة الصحافة العربية بدبى

كشف نادى دبى للصحافة، ممثلا فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء 36 مرشحا لنيل الجائزة فى دورتها الثامنة عشرة، من مختلف أنحاء الوطن العربى وخارجه، إضافة إلى المؤسسات الصحفية المرشحة للفوز ضمن فئة الصحافة الذكية، وجاءت "اليوم السابع" ضمن المرشحين الثلاثة لفرع الصحافة الذكية، كما جاء الزملاء، محمد الدسوقى رشدى مرشحا للفوز بجائزة دبى عن فئة الصحافة السياسية ومحمد سالمان لفئة الصحافة العربية للشباب،و إيمان حنا عن فئة الصحافة الإنسانية.

عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أنه تم تشغيل محطات مياه القاهرة الجديدة وعودة المياه مرة أخرى، بعدما تم الانتهاء من أعمال إصلاح غرفة المحابس المنهارة بشارع التسعين.



كوبرى الجلاء

شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

رصد "اليوم السابع" آخر ما تم من تطوير ب "كبرى الجلاء"، قبل افتتاحه بعد انتهاء محافظة القاهرة من تطويره، والذى يربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، حيث بلغ تكلفة التطوير 10 ملايين جنيه.

الخارجية الأمريكية تكرم المصرية ماما ماجى ضمن الفائزات بجائزة المرأة الشجاعة غدا

يستضيف وزير الخارجية مايك بومبيو، غدا الخميس، الحفل السنوي لتوزيع جوائز "المرأة الدولية للشجاعة" (IWOC) في عامها الثالث عشر ،بوزارة الخارجية الأمريكية، لتكريم عشر نساء استثنائيات من جميع أنحاء العالم، وستلقي السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب كلمة خاصة في الحفل.

صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتى تعاون لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون الأولى بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الحكومة تكشف حقيقة شائعة طرح أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل من القيمة السوقية للسهم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، وذلك في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها، وذلك بهدف زيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة و التداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد.

صور.. وزيرة الصحة: مليار و93 مليون جنيه تكلفة علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تكلفة علاج الـ100 ألف حالة حرجة التي تم الانتهاء منها في 8 أشهر ضمن مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار بلغت مليار و93 مليون و736 ألف جنيه.

الحكومة توافق علي سعر أردب القمح ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 لدرجة 23

قال الدكتور علي مصيلحي،أنه تم الإتفاق علي سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، ب685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 و655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 .

تعليم الإسكندرية: اختناق 48 معلما وطالبا نتيجة تسرب غاز الكلور بجوار مدرسة

قال مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه نتيجة حدوث شرخ بإحدى مواسير الكلور تسبب فى تسريب غاز بمحيط مجمع مدارس السيوف مما أدى إلى حدوث إصابات بالاختناقات البسيطة لبعض الطلاب والمعلمين بلغ عددهم 48 حالة اختناق.