موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لطقس الغد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

رئيس الوزراء موجها الشكر لوزير النقل السابق: بذل قصارى جهده رغم التحديات

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيراً إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية.

قافلة طبية للكنيسة القبطية المصرية تقوم بزيارة إلى ناميبيا

صرح السفير عمرو عبد الوارث، سفير جمهورية مصر العربية لدى ناميبيا، بقيام قافلة طبية تابعة للكنيسة القبطية المصرية بزيارة إلى ناميبيا خلال الفترة من 22 فبراير الماضي حتى الأول من مارس الجاري برئاسة الدكتور هاني لمعي عشم الله، رئيس قسم الأورام بمستشفى Presbyterian بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تضمنت القافلة 22 طبيباً من أصول مصرية مقيمين بنيويورك، بالإضافة إلى ثلاثة أطباء من القاهرة.

شاهد فى دقيقة.. إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول مارس الجارى إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات من خلال كتابة عبارة "سيتم إيقاف البطاقة" على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من أول مارس، حتى يوم 15 من نفس الشهر ثم تقوم الوزارة بفحص التظلم خلال أسبوعين.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

كشفت صحيفة أمريكية عن قيام قطر، التى تدعم الإرهاب، بحسب وصف الصحيفة، بإدارة مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

مجموعة هشام طلعت مصطفى تشيد بتكريمه كأفضل 50 شخصية مؤثرة بالاقتصاد فى BT100

أشادت مجموعة هشام طلعت مصطفى، بتكريم المهندس هشام طلعت، كأفضل 50 شخصية مؤثرة بالاقتصاد المصرى خلال عام 2018، أحد أهم الشخصيات المؤثرة بالاقتصاد المصرى، ضمن فعاليات إحتفالية BT100 التى تنظمها مجموعة إعلام المصريين.

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

دار الإفتاء: إشغالات الطرق العامة بدون ترخيص لا تجوز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه "لا يجوز شرعًا الإشغالات التى تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة فى حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التى يخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر".

صور.. تساقط أمطار وثلوج بمناطق وسط سيناء

تعرضت مناطق النقب التابعة لمركز نخل فى وسط سيناء اليوم الأربعاء، لتساقط كميات من الثلوج والأمطار.