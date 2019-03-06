مصرع شخص مجهول الهوية أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، اثر اصطدام أحد القطارات به، أثناء عبور شريط السكة الحديد بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص، بإصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته أمام قرية دسونس الحلفايه دائرة المركز ، وبالانتقال والمعاينه، تبين وجود جثه لشخص ذكر مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر، بشريط السكة الحديد بالمنطقة المشار نتيجة إصطدام أحد القطارات به.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى أبوحمص العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره، ان الجثة عباره عن أشلاء ولا توجد شبهة جنائية

نتج عن ذلك، تجاوز القطارات أرقام 934 ركاب الإسكندرية - أسوان لمدة 65 دقيقة، وقطار 36 ركاب الإسكندريه - طنطا لمدة 57 دقيقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.