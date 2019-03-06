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مسؤول: مباحثات التجارة الأمريكية الصينية تسير على ما يرام

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:25 م
مسؤول: مباحثات التجارة الأمريكية الصينية تسير على ما يرام ترامب وشى جين بينج
رويترز
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 قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام فى اجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأبلغ تيد مكينى وكيل وزارة الزراعة لشؤون التجارة وخدمات الزراعة الخارجية الصحفيين "المباحثات تسير على ما يرام... فى الوقت الحالى هناك الكثير من المباحثات التى تتم عبر شبكة الفيديو كونفرانس الرقمية.

وتطالب الولايات المتحدة بأن تجرى الصين تغييرات كبيرة فى قوانينها وممارساتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية وإنهاء النقل القسرى للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية وكبح دعم صناعى سخى وفتح السوق المحلية أمام الشركات الأمريكية.

وبالإضافة هذا، تسعى واشنطن الى زيادة المشتريات الصينية من البضائع الأمريكية بما فى ذلك السلع الزراعية والطاقة والمنتجات المصنعة لتقليل العجز التجارى الأمريكى مع الصين الذى قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إنه ارتفع فى 2018 إلى 419.2 مليار دولار.

وأبلغت مصادر على دراية بالمحادثات رويترز أن الجانبين ما زالا أمامهما عمل كبير للوصول إلى اتفاق على طريقة تضمن تنفيذ الصين لأى تعهدات. وأضافت المصادر أنه ما زال من المحتمل أن تنهار المحادثات إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن تنفيذ هذه المسائل "الهيكلية".

وقال مكينى إنه لا علم له بأي خطط مؤكدة لأن يعود وفد أمريكي إلى الصين لإجراء المزيد من المفاوضات لكنه أضاف أن مثل هذه الرحلة لن تكون مفاجأة.

 

 


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